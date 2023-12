Polizeirapport

Mann verletzt Frau bei Streit in Maggia TI mit Pistole

bild: shutterstock

Ein 62-jähriger Mann hat am Samstag bei einer Auseinandersetzung in der Tessiner Gemeinde Maggia auf eine Frau geschossen. Die 58-Jährige wurde dabei mittelschwer am Bein verletzt. Der Mann wurde festgenommen.

Der Mann setzte eine kleinkalibrige Pistole ein, wie die Tessiner Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Der Vorfall habe sich kurz vor Mitternacht vor einem Haus im Ortsteil Moghegno ereignet. Beide Personen wohnen in der Region Locarno.

Der Mann wurde unter anderem wegen versuchter Tötung und Widerhandlung gegen das Waffengesetz angezeigt. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein.

Die Tessiner Kantonspolizei, die Stadtpolizei Locarno, die Gemeindepolizei Ascona sowie mehrere Sanitätsdiensten waren wegen des Vorfalls im Einsatz. (sda)