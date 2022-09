Polizeirapport

Mann bei Messerstecherei in Pfäffikon schwer verletzt

Ein 47-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen bei einer Messerstecherei in einer Wohnung in Pfäffikon schwer verletzt worden. Die Kantonspolizei Zürich verhaftete den mutmasslichen Täter. Der 43-jährige Pole liess sich beim Bahnhof Pfäffikon widerstandslos festnehmen.

Den Schwerverletzten brachte eine Ambulanz ins Spital, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Der genaue Tathergang war nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft eröffnete gegen den Verhafteten ein Strafverfahren wegen versuchter Tötung. (sda)