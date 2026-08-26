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Unfall in Massonnens: 3-Jährige von Auto erfasst und verletzt

Polizeirapport

Mädchen (3) wird in Massonnens FR von Auto erfasst und verletzt

26.08.2026, 14:4626.08.2026, 14:46

Ein dreijähriges Mädchen ist am Dienstag in Massonnens im Kanton Freiburg von einem Auto erfasst und dabei verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass das Kind zum Unfallzeitpunkt mit einem Skateboard spielte.

Die Kantonspolizei Freiburg wurde am Dienstag gegen 15.15 Uhr über den Unfall informiert, wie sie am Mittwoch mitteilte. Ersten Erkenntnisse zufolge geriet das Mädchen unter das Fahrzeug eines Autolenkers, der gerade ein Manöver durchführte.

Rettungskräfte versorgten das verletzte Kind vor Ort. Anschliessend flog die Rega das Mädchen in ein Spital, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls sind im Gange. (sda)

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