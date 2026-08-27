In der Nähe der beiden Anlässe Route 66 und Riverside Festival kam es zu einer Gewalttat. (Archivbild: Route 66 im Jahr 2015) Bild: www.imago-images.de

Polizeirapport

55-Jähriger von Motorradclub-Mitgliedern in Aarburg AG verprügelt

Ein 55-jähriger Mann ist am Rande einer Grossveranstaltung am Samstagabend in Aarburg AG von zwei mutmasslichen Motorradclub-Mitgliedern spitalreif geprügelt worden. Seine Partnerin wurde laut Polizeiangaben ebenfalls verletzt.

Der Vorfall trug sich kurz vor 19.30 Uhr auf dem Fussweg zu, der vom Schulareal Paradiesli zur Hofmattstrasse führt, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. Zu dieser Zeit herrschte laut Polizei reger Personenverkehr: Es waren zahlreiche Festbesucher zwischen den Geländen des US-Car-Treffens Route 66 und des Riverside-Festivals unterwegs.

Ein unbekannter Motorradfahrer tauchte plötzlich auf dem Fussweg auf, worauf es zu einer Konfrontation mit dem 55-jährigen Fussgänger kam, wie die Polizei schrieb. Der Lenker soll in der Folge von seinem Motorrad gestiegen sein, den Mann traktiert und zu Boden gebracht haben.

Ein zweiter Motorradfahrer eilte daraufhin herbei und soll ebenfalls auf den am Boden liegenden Mann eingewirkt haben, wie die Polizei weiter berichtete. Die beiden Angreifer seien anschliessend auf ihren Motorrädern geflüchtet. Sie seien trotz der Fahndung verschwunden.

Beide Opfer müssen ins Spital

Das Opfer erlitt erhebliche Verletzungen. Auch dessen Partnerin soll von einem der Aggressoren zu Boden geschubst worden sein. Eine Ambulanz fuhr den Mann und die Frau ins Spital.

Die Kantonspolizei nahm die Ermittlungen auf. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm eröffnete eine Strafuntersuchung. Die Täter trugen laut Polizei grosse Aufnäher auf dem Rücken und waren dadurch als Angehörige eines Motorradclubs erkennbar. Die Kriminalpolizei sucht Augenzeugen, die Angaben zum Vorfall oder den flüchtigen Motorradfahrern machen können. (sda)