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Zürich: Fussgänger stirbt nach Kollision mit Tram im Kreis 9

Polizeirapport

37-Jähriger stirbt im Kreis 9 in Zürich nach Tramunfall

Nach einem Unfall mit einem Tram und einem Personenwagen ist ein 37-Jähriger gestorben. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.
27.08.2026, 11:4427.08.2026, 12:06

Auf der Höhe der Liegenschaft Badenerstrasse 424 war am Donnerstag um ca 8.45 Uhr ein Mann zu Fuss unterwegs. Als er den Fussgängerstreifen überquerte, kollidierte er aus noch ungeklärten Gründen mit einem Tram der Linie 2, das stadtauswärts unterwegs war.

Der Aufprall war so heftig, dass der 37-Jährige Passant weggeschleudert wurde und von einem Personenwagen erfasst wurde, der stadteinwärts unterwegs war.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen erlag der Mann noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Trampilot und die Lenkerin des Personenwagens blieben unverletzt.

Die Badenerstrasse wurde im Bereich der Unfallstelle für den Trambetrieb in beide Richtungen und für den Individualverkehr in Richtung stadtauswärts gesperrt.

Der Unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei Zürich sowie Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich wurden zur Abklärung des Unfallhergangs aufgeboten. (hkl/sda)

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