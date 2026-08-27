Polizeirapport

16-jähriger Töfffahrer bei Kollision in Mels SG verletzt

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist am frühen Mittwochabend bei einem Zusammenstoss mit einem Auto in Mels SG erheblich verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen ins Spital.

Der 16-jährige Motorradfahrer wurde erheblich verletzt. bild: kantonspolizei st. gallen

Der Unfall ereignete sich kurz nach 17.30 Uhr auf der Bahnhofstrasse in Mels, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt.

Ein 40-jähriger Autofahrer war demnach auf der Omagstrasse vom Industriegebiet her in Richtung Bahnhofstrasse unterwegs, der 16-Jährige gleichzeitig mit seinem Motorrad auf der Bahnhofstrasse von Flums SG in Richtung Zentrum Mels.

Die Polizei geht davon aus, dass der Autolenker den von links kommenden Töfffahrer beim Einfahren in die Bahnhofstrasse zu spät sah. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, worauf der Jugendliche stürzte.

An Auto und Töff entstand laut Mitteilung ein Sachschaden von insgesamt rund 7500 Franken. (hkl/sda)