61-jährige Frau stirbt bei Wohnungsbrand im Wallis

Bild: Kapo vs

Eine 61-jährige Frau ist in der Nacht auf Donnerstag bei einem Brand in einem Wohnhaus in Dorénaz VS ums Leben gekommen. Das Feuer brach gegen 01.30 Uhr im ersten Stock des Gebäudes aus.

Die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis wurde von einer Drittperson über den Brand alarmiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die unverzüglich aufgebotenen Feuerwehren von Salentin und Martigny konnten den Brand laut Polizeiangaben rasch unter Kontrolle bringen und löschen.

Beim Betreten der Wohnung wurde eine leblose Person geborgen. Beim Opfer handelt es sich um eine 61-jährige Waadtländerin. Um die Brandursache zu klären, leitete die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung ein. (sda)