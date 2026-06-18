Polizeirapport

Mann stürzt am Zürcher HB aufs Gleis und stirbt

Am späten Mittwochabend ist ein Mann am Zürcher Hauptbahnhof ums Leben gekommen. Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Zürich hielt er sich mutmasslich zu nahe am Gleisbereich auf und geriet aus bislang ungeklärten Gründen aus dem Gleichgewicht.

In der Folge stürzte er zwischen das Perron und den ausfahrenden Zug auf die Geleise. Der 59-jährige Mann verstarb noch vor Ort. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen kann eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden.

(dab)