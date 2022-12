Ein Toter bei Frontalkollision bei Roggwil TG

Zwei Autofahrer bei Frontalkollision in Buchs ZH schwer verletzt

Auf dem Autobahnzubringer A23 bei Roggwil TG ist am Samstagabend bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos ein 74-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden beim Unfall laut Polizei schwer verletzt.

Tausende Lichter der Solidarität für Armutsbetroffene in der Schweiz entzündet

Als leuchtendes Zeichen der Solidarität sind am Samstag an fast 100 Orten in der ganzen Schweiz Kerzeninstallationen mit bis zu 2000 Kerzen entzündet worden. Auf dem Berner Bundesplatz leuchteten dabei über 4000 Kerzen.