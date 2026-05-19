Seit 2015 steht das Babyfenster im Bethesda-Spital offen, damit Mütter in ausweglosen Situationen ihr Kind anonym in sichere Hände geben können. (gestellte Szene) Bild: KEYSTONE

Neugeborenes wird ins Basler Babyfenster gelegt

Am Montag ist in Basel ein Mädchen ins Babyfenster des Bethesda-Spitals gelegt worden. Das Kleinkind ist den Umständen entsprechend wohlauf. Es bleibt nun für medizinische Abklärungen im Spital.

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Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde werde für das Kind eine gesetzliche Vertretung errichten und für eine Unterbringung sorgen, teilte der Kanton Basel-Stadt am Montag mit. Weitere Angaben machten die Behörden nicht, um Mutter und Kind zu schützen.

Es ist das fünfte Kind, welches bisher in dieses Babyfenster gelegt wurde. Der letzte Fall war im Jahr 2023. Seit 2015 steht das Babyfenster im Bethesda-Spital offen, damit Mütter in ausweglosen Situationen ihr Kind anonym in sichere Hände geben können.

Das Babyfenster wird in Zusammenarbeit mit der Stiftung «Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind» betrieben. (sda)

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– Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind (SHMK): Beratung und Unterstützung bei Schwangerschaft, familiären Krisen, Wohnungsnot oder finanziellen Problemen. Tel. 044 585 77 77,

– Informationen zu Babyfenstern und anonymen Hilfsangeboten: www.babyfenster.ch



Die Angebote richten sich an Betroffene sowie Angehörige und sind vertraulich. Eine ungeplante Schwangerschaft, finanzielle Sorgen oder familiäre Überforderung können belastend sein. Das musst du nicht allein bewältigen. In der Schweiz gibt es Anlaufstellen, die Betroffene vertraulich und kostenlos unterstützen.Beratung und Unterstützung bei Schwangerschaft, familiären Krisen, Wohnungsnot oder finanziellen Problemen. Tel. 044 585 77 77, www.shmk.ch Die Angebote richten sich an Betroffene sowie Angehörige und sind vertraulich.