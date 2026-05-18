Das sind die höchsten Wasserfälle pro Kanton – Basel und Genf werden dich überraschen
Eines vorneweg: Ich dachte ja, die höchsten Wasserfälle pro Kanton herauszusuchen, sei eine Arbeit von einer Google-Anfrage und vielleicht bisschen mehr. Selten habe ich mich so getäuscht. Nach Abklärungen bei verschiedenen kantonalen Ämtern und Tourismusbüros habe ich die 26 Wasserfälle zwar beisammen. Allerdings konnte nicht immer ganz geklärt werden, ob's denn auch wirklich der höchste pro Kanton ist. Oder wie das Amt für Natur und Umwelt Graubünden schreibt: «Die Bündner Wasserfälle wurden so noch nie vermessen.»
Denn mit Wasserfällen ist es ja so eine Sache: Gilt nur die (freie) Fallhöhe? Oder gehören allenfalls mehrere Kaskaden zum gesamten Wasserfall? Reicht es auch, wenn der Wasserfall nur nach Regenfällen wirklich Wasser führt? Und sowieso: Wo fängt der Wasserfall an, wo hört er auf?
Wie auch immer: Diese 26 Wasserfälle gehören sicher zu den höchsten pro Kanton. Falls du irgendwo nicht einverstanden bist: Die Kommentarspalte ist hiermit eröffnet.
Aargau
Linner Wasserfall, 5,5 Meter
Zwischen den beiden Ortschaften Effingen und Gallenkirch, westlich von Brugg, lässt sich der höchste Aargauer Wasserfall leicht erwandern. Die Wanderung kann mit einer Erkundung der Bruderhöhle, einer Karsthöhle, verbunden werden. Die Bäche führen im Sommer oft wenig Wasser.
Appenzell Ausserrhoden
Höchfall, 20 Meter
Auf der Kantonsgrenze zwischen den beiden Halbkantonen Innerrhoden und Ausserrhoden liegt der Höchfall. Eine Rundwanderung ab Teufen AR führt in rund zwei Stunden über Niederteufen zum Wasserfall und zurück. Dabei wanderst du rund 300 Stufen hinunter in die Schlucht. Der Weg wurde 2022 wieder eröffnet.
Appenzell Innerrhoden
Leuenfall, 34 Meter
Der imposante Leuenfall ergiesst sich nördlich des Alpsteinmassivs in die Tiefe. Erreichen lässt er sich in einer kurzen Wanderung abseits der Touristenströme des Alpsteins ab dem Gasthaus Lehmen oder etwas weiter ab dem Bahnhof Weissbad.
Basel-Landschaft
Rünenberger Giessen, 18 Meter
Der 18 Meter hohe Rünenberger Giessen kann über einen einfachen Wanderweg (T1) von Rünenberg erreicht werden. Dieser ist auch Teil des Baselbieter Chirsiwegs. Eindrücklich, wie das Wasser hier im kleinen Amphitheater über die Felswand auf den Tuffkegel fällt.
Basel-Stadt
Stauwehr Birsfelden, maximal 9,3 Meter
Die Wahl in Basel-Stadt mag überraschen. Aber viel Berge und Hügel hat's da halt nicht. Darum haben wir uns für das Kraftwerk Birsfelden entschieden, das zumindest teilweise auf Kantonsboden steht. «Das Gefälle beim Stauwehr Birsfelden variiert zwischen 3,9 und 9,3 Meter, je nach Wasserführung», schreib