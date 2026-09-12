Polizeirapport

Todesopfer nach Carunfall im Engadin identifiziert – alle über 70

Nach dem tragischen Reisecarunfall zwischen Susch GR und Zernez GR sind alle fünf Todesopfer identifiziert worden.

Es handelt sich um vier Frauen im Alter von 71, 75, 79 und 80 Jahren sowie einen 75-jährigen Mann, teilen die niederländischen Behörden am Samstag mit. Die Frauen stammten aus Rotterdam, Maastricht, Haarlem und der Provinz Nordbrabant, der Mann aus Groningen. Die Angehörigen wurden informiert, heisst es weiter.

Zwischen Susch GR und Zernez GR kam es am Donnerstagabend zu einem Carunfall. Bild: kantonspolizei graubünden

Der niederländische Reisecar war am Donnerstag im Unterengadin von Zernez in Richtung Susch unterwegs, als er bei der Örtlichkeit Less von der Strasse abkam und zur Seite kippte, wie es in einer Mitteilung der Polizei vom Freitag hiess. An Bord waren 45 erwachsene Personen. Fünf von ihnen starben und 40 weitere wurden leicht bis schwer verletzt.

Der Unfall zog einen Grosseinsatz von Rettungskräften nach sich, wie die Polizei schrieb. Die Behörden klärten nun ab, wie es zum Unfall kommen konnte. (sda/hkl)