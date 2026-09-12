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90-Jähriger ohne Fahrerlaubnis verursacht Unfall in Lustmühle AR

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90-Jähriger ohne Fahrerlaubnis verursacht Unfall in Lustmühle AR

12.09.2026, 11:4512.09.2026, 11:45

Ein 90-jähriger Autofahrer hat am Freitagabend in Lustmühle AR eine Auffahrkollision verursacht, obwohl er nicht hätte fahren dürfen. Eine 65-jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Samstag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 18.20 Uhr auf der Umfahrungsstrasse von Teufen AR in Richtung St. Gallen. Ein 74-jähriger Autofahrer bremste sein Fahrzeug wegen einer Ampel ab.

Es kam zu einer Auffahrkollision.
Es kam zu einer Auffahrkollision.bild: Kantinspolizei appenzell ausserrhoden

Der nachfolgende 90-jährige Autofahrer bemerkte dies zu spät und fuhr ungebremst in das Heck des stehenden Wagens. Durch den Aufprall wurde das vordere Auto mehrere Meter nach vorne geschoben.

Die 65-jährige Beifahrerin im vorderen Fahrzeug wurde vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch betreut. Die beiden Fahrer blieben unverletzt, es entstand ein Sachschaden von einigen Tausend Franken.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 90-jährige Verursacher mit einem Verwendungsverbot für sämtliche Fahrzeugkategorien belegt war. Er wird nun angezeigt, wie die Polizei weiter mitteilte. (hkl/sda)

19-Jähriger flieht in Erlach BE vor Polizeikontrolle
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