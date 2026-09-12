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Hund beisst 10-jähriges Mädchen in Bauch und Unterarm

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Hund beisst 10-jähriges Mädchen in Bauch und Unterarm

12.09.2026, 11:5212.09.2026, 11:52

Ein Hund hat am 5. September in Bad Zurzach AG ein zehnjähriges Mädchen in den Bauch und den Unterarm gebissen. Die Kantonspolizei Aargau sucht nach dem Hund dessen Halter oder Halterin, wie sie am Samstag mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich laut der Polizei am vergangenen Samstag gegen 17.30 Uhr im Bereich der Migros. Das Mädchen sei an einem schwarz-braun-weissen Hund vorbeigegangen, der sich bei einer schwarzen Sitzbank am Boden befunden habe. Dabei habe der Hund nach dem Mädchen geschnappt und es gebissen. Er habe zwar eine Leine gehabt, diese sei jedoch nicht befestigt gewesen.

Nach einer ersten Wundversorgung vor Ort brachte die Mutter des gebissenen Mädchens dieses ins Spital, wie es hiess. Die Identität des Hundes sowie deren Halter oder Halterin seien derweil unbekannt. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung, um sie ausfindig zu machen. (hkl/sda)

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