Polizeirapport

Betrunkener 66-Jähriger bei Unfall in Amriswil TG verletzt

Ein 66-jähriger Mofafahrer ist am späten Freitagabend in Amriswil TG gegen eine Verkehrsinsel geprallt und gestürzt. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau vom Samstag wurde bei ihm ein Milligramm Alkohol pro Liter Atemluft gemessen.

Der Mann fuhr kurz nach 23 Uhr von der Poststrasse in die Bahnhofstrasse, wie es hiess. Kurz vor der Unterführung sei es nach bisherigen Erkenntnissen zum Selbstunfall gekommen. Der 66-Jährige habe «unbestimmte Verletzungen» erlitten und sei von der Sanität ins Spital gebracht worden.

Aufgrund der festgestellten Alkoholkonzentration wurde eine Blutentnahme angeordnet, wie die Polizei schrieb. Der Mann werde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (hkl/sda)