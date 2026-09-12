Polizeirapport

Autofahrer nach Unfall mit Überschlag in Tscheppach SO im Spital

Das Auto eines 31-jährigen Fahrers hat sich in der Nacht auf Samstag bei einem Unfall in Tscheppach SO überschlagen. Der Mann wurde dabei verletzt und musste ins Spital gebracht werden, wie die Solothurner Polizei mitteilte.

Das Auto hat sich laut Polizeiangaben überschlagen. bild: kantonspolizei solothurn

Gemäss Communiqué war der 31-Jährige am Samstag gegen 3.10 Uhr auf der Hauptstrasse von Hessigkofen herkommend unterwegs. Mutmasslich wegen Sekundenschlafs sei er rechts auf das Trottoir geraten und mit einer Strassenmauer kollidiert. Das Auto habe sich dabei überschlagen und sei in der Strassenmitte zum Stillstand gekommen.

Der Fahrer konnte das Auto selbstständig verlassen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort von der Sanität ins Spital gebracht, wie es hiess. Das Auto habe Totalschaden erlitten und sei von einem Abschleppunternehmen abtransportiert worden.

Eine beim 31-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus, wie die Polizei weiter mitteilte. Zudem sei er nicht in Besitz eines gültigen Führerausweises gewesen. (hkl/sda)