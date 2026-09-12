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19-Jähriger flieht in Erlach BE vor Polizeikontrolle

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19-Jähriger flieht in Erlach BE vor Polizeikontrolle

12.09.2026, 11:3412.09.2026, 11:34

Ein 19-jähriger Autofahrer hat sich in der Nacht auf Samstag in Erlach BE einer Polizeikontrolle entzogen und eine Verfolgungsfahrt ausgelöst. Insgesamt wurden fünf Personen angehalten, wobei ein Mann von einem Diensthund leicht verletzt und ins Spital gebracht wurde.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3 Uhr bei einer Verkehrskontrolle. Als eine Patrouille das Fahrzeug anhalten wollte, beschleunigte der Lenker und fuhr weiter.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und fanden das Auto kurz darauf auf einem Parkplatz. Drei Personen sassen noch drinnen, ein weiterer Mann wurde in der Nähe angetroffen. Ein fünfter Mann flüchtete zu Fuss in Richtung See, wurde aber von einem Diensthund aufgespürt und angehalten. Er erlitt durch einen Hundebiss leichte Verletzungen und kam zur Kontrolle in ein Spital.

Der 19-jährige Fahrer stand mutmasslich unter Alkoholeinfluss. Er muss sich unter anderem wegen Hinderung einer Amtshandlung vor der Justiz verantworten. (hkl/sda)

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