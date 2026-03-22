Polizeirapport

26-Jähriger wird bei Messerstecherei in Zürich lebensbedrohlich verletzt

Ein 26-jähriger Afghane ist in der Nacht auf Sonntag im Zürcher Langstrassenquartier bei einer Messerstecherei verletzt worden. Er musste in lebensbedrohlichem Zustand ins Spital gebracht werden.

Kurz vor 4 Uhr entdeckte eine Polizeipatrouille den Verletzten bei der Bushaltestelle Militär-/Langstrasse. Der Mann habe eine Stichverletzung am Oberkörper aufgewiesen, teilte die Stadtpolizei mit. Gemäss ersten Erkenntnissen kam es um halb 4 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Der Tathergang und die Hintergründe sind zurzeit noch unklar. (sda)