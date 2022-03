59-Jähriger Skifahrer im Parsenngebiet bei Unfall schwer verletzt

Schneesportler haben am Sonntagnachmittag im Skigebiet Parsenn einen 59-jährigen Skifahrer am Boden liegend in einem Steilhang gefunden. Der Mann war schwer verletzt. Die Rega flog in ins Kantonsspital nach Chur.

Der Skiunfall hat sich um 15 Uhr ereignet, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Der verunfallte Mann hatte die Furkapiste in Richtung Sessellift Totalp befahren. Zu den näheren Umständen des Unfalls äusserte sich die Polizei nicht näher. Sie sucht Zeugen.

Der Pistenrettungsdienst und die Rega-Crew versorgten den Verunfallten notfallmedizinisch, bevor er aufgrund der schweren Verletzungen ins Spital geflogen wurde. (sda)