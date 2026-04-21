Michael Roschi packt ein Exoskelett aus. Wird dies bald auf Wanderwegen überall zu sehen sein? Bild: Reto Fehr

Rauszeit Podcast

Der höchste Schweizer Wanderer sagt, wie die Zukunft des Wanderns aussieht

Im ersten Wander-Podcast der Schweiz, dem Rauszeit-Podcast, spricht watson-Journalist Reto Fehr mit Gästen über die beliebteste Sportart der Schweiz und entlockt den Experten konkrete Wandertipps. Heute zu Gast: Michael Roschi, Geschäftsführer der Schweizer Wanderwege.

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Gast: Michael Roschi

Michael Roschi ist seit Anfang 2015 Geschäftsführer des Verbandes Schweizer Wanderwege. Als Leiter des Dachverbandes der 26 kantonalen Wanderweg-Organisationen kann man ihn eigentlich als «höchsten Wanderer der Schweiz» bezeichnen.

Roschi bezeichnet sich selbst als begeisterten Wanderer, Trailrunner, Skitourengänger und ist auch mit dem Mountainbike unterwegs. Dies alleine, mit der Familie, mit Freunden und auch beruflich.

Michael Roschi. Bild: Michael Roschi

Im neuen Rauszeit-Podcast von watson spricht er über seine Aufgabe und wie er Wanderungen in den Alltag einbaut. Ein grosses Thema ist die Zukunft der liebsten Freizeitbeschäftigung der Schweizerinnen und Schweizer.

Wie sieht die Zukunft des Wanderns aus? Wandern wir nur noch dem Smartphone nach? Sehen wir Orte nur noch durch die Kameralinse? Wird man zum Aussenseiter, wenn man kein Exoskelett oder E-Wanderhosen trägt? Und braucht es überhaupt noch die gelben Wegweiser oder können wir die alle abmontieren? Und wie schaffen wir es, die Hotspots zu entlasten?

Die Antworten und den ganzen Podcast gibt's überall, wo du Podcasts hörst. Beispielsweise direkt hier:

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Die neueste Ausgabe des Rauszeit-Podcasts gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Streame direkt auf Spotify, Apple Podcasts & Co.!

Der Podcast

Rauszeit-Podcast



Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch Der Rauszeit-Podcast ist die Heimat für alle Wander- und Outdoor-Fans der Schweiz. Nach dem bekannten « Rauszeit »-Blog mit wöchentlichen Ausflugstipps gibt's die geballte Ladung Schweizer Wandertipps jetzt auch zum hören. Schweiz-Entdecker, Content Creator und watson-Journalist Reto Fehr spricht mit Gästen über ihr Leben und den beliebtesten Sport der Schweizerinnen und Schweizer. Es gibt konkrete Wandertipps der Expertinnen und Experten (immer auch direkt in den Shownotes verlinkt) und du erfährst hier alles über das Wandern in der Schweiz.Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden?

Das ist der Rauszeit-Podcast: Rauszeit Podcast Ein Muss für alle Schweizer Wanderfans: Der neue Podcast von watson

Wettbewerb

Wettbewerb Rauszeit-Podcast Als Hauptpreis winken zwei Übernachtungen für zwei Personen in Saas-Fee.





Weitere Preise sind unter anderem:

- 2 Tickets Mountaincarts

- 2 Tickets VirtuAllalin inkl. Metro Alpin

- 2 Biker Tageskarten

- 2 Tickets Seilpark In Zusammenarbeit mit Saas-Fee/Saastal Tourismus verlosen wir während fünf Episoden des Rauszeit-Podcasts spannende Preise.- 2 Tickets Mountaincarts- 2 Tickets VirtuAllalin inkl. Metro Alpin- 2 Biker Tageskarten- 2 Tickets Seilpark Mitmachen:

Fülle das Formular aus. Das Codewort hörst du im Rauszeit-Podcast. Die Sieger werden am 8. Juni von der Glücksfee gezogen und per E-Mail benachrichtigt.

Die Angaben werden nur für den Wettbewerb genutzt und nicht weitergegeben. Vorname Nachname E-Mail Codewort Abschicken

3 Wandertipps

Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:

die Lieblingswanderung

die Wanderung vor der Haustüre

die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde

Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.