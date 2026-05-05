Jan Fitze, wo liegt deine Schmerz- und Schamgrenze?
Gast: Jan Fitze
Jan Fitze ist im SRF bekannt aus Sendungen wie «Fitze übernimmt», «Einfach Retour» oder «Ding Dong». Dabei bestieg er auch schon die Dufourspitze oder den Tödi, schmiss eine SAC-Hütte oder wandert sonst irgendwo in der Schweiz herum.
Der Thurgauer ist immer mit sehr viel Witz und Selbstironie unterwegs. Auf dem Sofa vor dem TV fragt man sich praktisch in jeder Sendung aufs Neue: Wann gibt er endlich mal auf? Und wo liegt eigentlich seine Schamgrenze?
Im neuen Rauszeit-Podcast von watson spricht er über seinen Job. Warum er Dinge macht, die eigentlich eher zu 19- statt 40-Jährigen passen und wo er mal so richtig Angst hatte.
Zudem verrät er uns sein Rezept, wie er die verschiedensten Menschen erreicht und was sein Team ihm sagt, warum er nicht mehr so viel Mitspracherecht am Sendungsablauf habe, wie das früher noch der Fall war.
Die Antworten und den ganzen Podcast gibt's überall, wo du Podcasts hörst. Beispielsweise direkt hier:
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Der Podcast
Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch
Wettbewerb
3 Wandertipps
Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:
- die Lieblingswanderung
- die Wanderung vor der Haustüre
- die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde
Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.