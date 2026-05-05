Jan Fitze vor der Treschhütte, die SAC-Hütte, welche er für eine seiner Sendungen mal kurz übernahm. Bild: SRF

Rauszeit Podcast

Jan Fitze, wo liegt deine Schmerz- und Schamgrenze?

Im ersten Wander-Podcast der Schweiz, dem Rauszeit-Podcast, spricht watson-Journalist Reto Fehr mit Gästen über die beliebteste Sportart der Schweiz und entlockt den Experten konkrete Wandertipps. Heute zu Gast: SRF-Moderator Jan Fitze, der schon auf der Dufourspitze stand und manchmal heim wandern muss.

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Gast: Jan Fitze

Jan Fitze ist im SRF bekannt aus Sendungen wie «Fitze übernimmt», «Einfach Retour» oder «Ding Dong». Dabei bestieg er auch schon die Dufourspitze oder den Tödi, schmiss eine SAC-Hütte oder wandert sonst irgendwo in der Schweiz herum.

Der Thurgauer ist immer mit sehr viel Witz und Selbstironie unterwegs. Auf dem Sofa vor dem TV fragt man sich praktisch in jeder Sendung aufs Neue: Wann gibt er endlich mal auf? Und wo liegt eigentlich seine Schamgrenze?

Jan Fitze auf dem Gipfel der Dufourspitze – seinem ersten hochalpinen Berg. Bild: SRF

Im neuen Rauszeit-Podcast von watson spricht er über seinen Job. Warum er Dinge macht, die eigentlich eher zu 19- statt 40-Jährigen passen und wo er mal so richtig Angst hatte.

Zudem verrät er uns sein Rezept, wie er die verschiedensten Menschen erreicht und was sein Team ihm sagt, warum er nicht mehr so viel Mitspracherecht am Sendungsablauf habe, wie das früher noch der Fall war.

Die Antworten und den ganzen Podcast gibt's überall, wo du Podcasts hörst. Beispielsweise direkt hier:

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Der Podcast

Rauszeit-Podcast



Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch Der Rauszeit-Podcast ist die Heimat für alle Wander- und Outdoor-Fans der Schweiz. Nach dem bekannten « Rauszeit »-Blog mit wöchentlichen Ausflugstipps gibt's die geballte Ladung Schweizer Wandertipps jetzt auch zum hören. Schweiz-Entdecker, Content Creator und watson-Journalist Reto Fehr spricht mit Gästen über ihr Leben und den beliebtesten Sport der Schweizerinnen und Schweizer. Es gibt konkrete Wandertipps der Expertinnen und Experten (immer auch direkt in den Shownotes verlinkt) und du erfährst hier alles über das Wandern in der Schweiz.Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden?

Das ist der Rauszeit-Podcast: Rauszeit Podcast Ein Muss für alle Schweizer Wanderfans: Der neue Podcast von watson

Wettbewerb

Wettbewerb Rauszeit-Podcast Als Hauptpreis winken zwei Übernachtungen für zwei Personen in Saas-Fee.





Weitere Preise sind unter anderem:

- 2 Tickets Mountaincarts

- 2 Tickets VirtuAllalin inkl. Metro Alpin

- 2 Biker Tageskarten

- 2 Tickets Seilpark In Zusammenarbeit mit Saas-Fee/Saastal Tourismus verlosen wir während fünf Episoden des Rauszeit-Podcasts spannende Preise.- 2 Tickets Mountaincarts- 2 Tickets VirtuAllalin inkl. Metro Alpin- 2 Biker Tageskarten- 2 Tickets Seilpark Mitmachen:

Fülle das Formular aus. Das Codewort hörst du im Rauszeit-Podcast. Die Sieger werden am 8. Juni von der Glücksfee gezogen und per E-Mail benachrichtigt.

Die Angaben werden nur für den Wettbewerb genutzt und nicht weitergegeben. Vorname Nachname E-Mail Codewort Abschicken

3 Wandertipps

Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:

die Lieblingswanderung

die Wanderung vor der Haustüre

die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde

Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.