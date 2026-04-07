Weitwanderin Ragettli: «Niemand erwartet eine 1,60 Meter grosse Blondine im Zelt»
Gast: Christina Ragettli
Christina Ragettli wanderte während vier Monaten alleine die Via Alpina ab. Dieser Weitwanderweg führt auf über 2000 Kilometern und unzähligen Höhenmetern von Triest an der Adriaküste über viele Berge und Pässe durch acht Länder Europas bis Monaco am Mittelmeer. Es gibt kaum ein grösseres Abenteuer in den Alpen.
Ihre Erlebnisse hielt sie im Bestseller «Von Wegen» fest. Heute hält sie Lesungen, führt eine PR-Agentur in den Bergen und hat einen Weitwander-Guide (Infos gibt's hier, die Download-Möglichkeit folgt diese Woche) herausgegeben. Sie ist eine der grössten Expertinnen der Schweiz, wenn es um das Thema Weitwandern geht.
Im neuen Rauszeit-Podcast von watson spricht sie über Träume, Zweifel, Mut, Hygiene unterwegs und gibt viele Tipps für alle, die mal mehrere Tage am Stück wandern wollen. Ebenfalls erzählt sie uns den traurigen Grund, warum sie vielleicht weniger zögert, um Dinge zu probieren als andere. Und: Warum sie Langeweile mag, Yoga nicht und was sie von Vorurteilen gegenüber Frauen auf (Weit-)Wanderungen hält.
Ein guter Tipp für eine Übernachtung im Zelt in den Bergen sei hier schon verraten: «Wenn die Leute mich nicht sehen, ist immer besser. Weil sie nie annehmen würden, dass eine 1,60 Meter grosse Blondine im Zelt liegt. Sondern sie erwarten eher einen superfitten Wandertypen mit Sixpack. Und dem willst du ja nicht begegnen.»
Den ganzen Podcast gibt's überall, wo du Podcasts hörst. Beispielsweise direkt hier:
Hier reinhören
Die neueste Ausgabe des Rauszeit-Podcasts gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Streame direkt auf Spotify, Apple Podcasts & Co.!
Der Podcast
Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch
Wettbewerb
3 Wandertipps
Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:
- die Lieblingswanderung
- die Wanderung vor der Haustüre
- die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde
Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.