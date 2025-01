Flugaufkommen in Zürich fast zurück auf Vor-Corona-Niveau

Insgesamt starteten und landeten im vergangenen Jahr 255'956 Flugzeuge in Zürich, wie aus den von der Nachrichtenagentur AWP ausgewerteten Zahlen von der Flughafenwebseite hervorgeht. Bild: KEYSTONE

Schweizerinnen und Schweizer fliegen wieder fast so oft wie vor Corona

Mehr «Schweiz»

Das Verkehrsaufkommen am Flughafen Zürich hat 2024 weiter zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahr betrug das Plus 6,2 Prozent. Zudem ist mittlerweile fast wieder das Niveau von 2019 vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie erreicht.

Insgesamt starteten und landeten im vergangenen Jahr 255'956 Flugzeuge in Zürich, wie aus den von der Nachrichtenagentur AWP ausgewerteten Zahlen von der Flughafenwebseite hervorgeht. 2019 waren es noch 268'968 Maschinen gewesen. Damit liegt die Differenz nur noch bei knapp 5 Prozent.

Im Zuge der Reiseeinschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie waren die Flugbewegungen 2020 eingebrochen auf gerade mal noch 40 Prozent des Niveaus von 2019. Seither hat sich der Flugverkehr fortlaufend erholt – 2023 betrug die Lücke zu 2019 noch rund 10.

Herbst- und Sommerferien stark

Das höchste Verkehrsaufkommen wurde 2024 in den Herbstferien erzielt. Am Freitag, 11. Oktober wurden insgesamt 840 Flüge von und nach Zürich durchgeführt. Nach Monaten liegt der Juli dank den Sommerferien aber erneut an der Spitze – mit insgesamt 24'221 Flügen. Das sind zudem 5,0 Prozent mehr als im Vorjahr. Den stärksten Zuwachs im Vorjahresvergleich verzeichnete der Flughafen im September mit einem Plus von 11,2 Prozent auf 23'587 Flüge.

Aber auch der Weihnachtsmonat Dezember kann sich mit einem Anstieg um 6,5 Prozent auf insgesamt 19'890 Flugbewegungen sehen lassen. Das höchste Verkehrsaufkommen wurde dabei am Freitag vor Weihnachten, also am 20. Dezember erzielt, als insgesamt 742 Flüge von und nach Zürich durchgeführt wurden.

Am ruhigsten war im vergangenen Jahr der 23. Januar. Hier starteten bzw. landeten gerade einmal 492 Flugzeuge in Zürich.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Dezember und für das Gesamtjahr veröffentlicht der Flughafen Zürich am 14. Januar 2025.

Die für diesen Artikel verwendeten Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in welcher alle Flüge nach Instrumentenflugregeln erfasst sind. In diesem so genannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Die Zahl der Flugbewegungen sagt nichts aus über die Grösse der abgefertigten Flugzeuge respektive deren Auslastung. (sda/awp)