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Bezirksgericht Bülach verurteilt Räuber-Duo zu Freiheitsstrafen

Bezirksgericht Bülach verurteilt Räuber-Duo zu Freiheitsstrafen

26.03.2026, 10:3726.03.2026, 10:37

Das Bezirksgericht Bülach hat am Donnerstag einen 30-jährigen Schweizer und einen 23-jährigen Brasilianer wegen mehrfachen bandenmässigen Raubs zu Freiheitsstrafen verurteilt. Der Brasilianer muss zudem die Schweiz verlassen.

Wie die Richterin am Donnerstag bei der Urteilseröffnung ausführte, erhält der 23-jährige Brasilianer eine Freiheitsstrafe von 6,5 Jahren sowie einen achtjährigen Landesverweis. Sein Komplize, ein 30-jähriger Schweizer, wurde zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren verurteilt. Beide wurden des mehrfachen bandenmässigen Raubs sowie weiterer Delikte wie Vorbereitungshandlungen zu Raub schuldig gesprochen.

Das Duo hatte im Herbst 2023 gezielt homosexuelle, oft ältere Männer über eine Dating-App kontaktiert und unter dem Vorwand sexueller Treffen in Waldgebiete gelockt. Während der 30-Jährige als Lockvogel fungierte, bedrohte und misshandelte der jüngere Komplize die Opfer mit einer Soft-Air-Pistole, um Bargeld und Wertsachen zu erbeuten.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es kann ans Obergericht weitergezogen werden. (dab/sda)

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