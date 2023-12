Parlament sagt Nein zu zurückgezogener Landschaftsinitiative

Gegner hingegen argumentierten, ein Referendum gegen das neue Raumplanungsrecht sei nicht in Sicht. Rund zwanzig Einzelredner und -rednerinnen äusserten sich in der Debatte zur Initiative.

Die Initiantinnen und Initianten selbst setzen auf das revidierte Gesetz und haben ihr Begehren deshalb bedingt zurückgezogen. Es könnte aus der Schublade geholt werden, sollte das Gesetz nicht in Kraft treten. SP und Grüne plädierten für ein Ja zur Initiative für den Fall, dass diese doch noch an die Urne kommt.

Der Ständerat beschloss 2022 ein Nein zur Initiative. Der Nationalrat beschloss am Dienstag mit 122 zu 59 Stimmen eine Nein-Empfehlung für den Fall, dass die Initiative doch noch an die Urne kommen sollte. Für SVP, Mitte, FDP und GLP war die Initiative nicht mehr nötig, für einige Gegner auch zu extrem.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Selenskyj per Video in US-Senat +++ Putin: «Beziehung zu Deutschland gesprengt»

Die Ukraine steckt fest – an der Front fehlt es wieder an allem

Heller war der Advent in Saint-Maurice noch nie

So herumzufahren ist definitiv eine dumme Idee – vor allem, wenn du keinen Ausweis hast

Der Trailer zu GTA 6 ist da – und er ist genau so verrückt, wie wir es gehofft haben

Erst verlor der Motor an Leistung, dann brannte dieser Lieferwagen auf der A1 komplett aus

Auf der A1 bei St. Margrethen SG ist am Montagabend ein Lieferwagen in Brand geraten. Der Lenker konnte noch rechtzeitig auf dem Pannenstreifen anhalten und zusammen mit dem Beifahrer das Fahrzeug verlassen. Am Lieferwagen entstand ein Totalschaden.