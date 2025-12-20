Eine Frau zieht einen Christbaum einen Weg hinunter, bei starkem Schneefall. Bild: KEYSTONE

«Als Kind erlebte ich immer weisse Weihnachten»: Stimmt das?

Wird Weihnachten noch weiss? Der Meteorologe Andreas Asch sagt, ob eine Chance besteht und ob diese mehr sind als eine romantische Vorstellung.

Bruno Knellwolf / ch media

Im November lag an vielen Orten Schnee. Bereits öffneten einige Skigebiete zumindest am Wochenende ihre Pisten. Doch der Föhn und mildere Temperaturen machten der weissen Pracht bis weit hinauf ein Ende.

«Die Chancen sind zwar gering, aber auch nicht gleich null». Andreas Asch von Meteo Schweiz

Da befürchtet man, dass es mit weissen Weihnachten im Deutschschweizer Mittelland nichts wird. Doch Andreas Asch von Meteo Schweiz sagt: «Die Chancen sind zwar gering, aber auch nicht gleich null».

Immerhin eine kleine Chance besteht

Bis zum nächsten Dienstag wird gar kein Schnee erwartet. Aber genau auf die Weihnachtstage hin fliesst kältere Luft ein, und eine Störung dürfte die Schweiz zumindest streifen. Zwar ist unwahrscheinlich, dass diese Störung nennenswerten Niederschlag bringt und dieser bis ins Flachland als Schnee fällt – und dort sogar liegen bleibt. Trotzdem liegt die Wahrscheinlichkeit für ein paar Schneeflocken bei etwa zehn Prozent. Am wahrscheinlichsten ist gemäss dem Meteorologen jedoch, dass dort, wo derzeit kein Schnee liegt, auch an Weihnachten keiner liegen wird.

Ein Blick auf die Wetterstation La Dole und ihr Wetterradar über dem Skigebiet Jura sur Leman am Freitag, den 27. Dezember 2024, im Massif de La Dole an der französisch-schweizerischen Grenze oberhalb von St-Cergue. Bild: keystone

Eine weisse Weihnacht 2025 bleibt wohl ein nostalgischer Wunschtraum. Im Gegensatz zur romantischen Vorstellung sind im Schweizerischen Mittelland grüne Weihnachten häufiger als weisse. In der Messperiode ab dem Jahr 1931 lag im zentralen und östlichen Mittelland der Schweiz in 60 Prozent der Jahre kein Schnee an den Weihnachtstagen. In der West- und Nordwestschweiz blieb es sogar in 75 Prozent der Jahre grün über die Weihnachtstage.

«Die Weihnachtstage waren auch früher nicht immer weiss, sondern im Gegenteil oft grün» Andreas Asch von Meteo Schweiz

Nach Meteo Schweiz wird das Ausbleiben weisser Weihnachten in tiefen Lagen schon lange beklagt. In einer Witterungsaufzeichnung der Jahre 1911 bis 1914 aus dem Kanton Luzern findet sich die folgende Bemerkung: «Echte Winterkälte und Schneeherrschaft sind dem Christmonat seit einigen Jahren fast unbekannte Dinge geworden. Kein Weihnachtsgedicht, das von Kälte, Schnee und Eis redet, wollte mehr passen.»

Weisse Weihnachten sind doch eher ein Mythos

«Die Weihnachtstage waren auch früher nicht immer weiss, sondern im Gegenteil oft grün», sagt Andreas Asch. Sind diese somit doch nicht dem Klimawandel geschuldet? Nun, mit dem Klimawandel und der damit verbundenen Erwärmung sinken die Chancen für weisse Weihnachten weiter, erklärt der Meteorologe. «Der Klimawandel sorgt zum einen dafür, dass besonders in tiefen Lagen des Mittellandes der Winterniederschlag häufiger als Regen statt als Schnee fällt. Weiter führen die steigenden Temperaturen dazu, dass gefallener Schnee weniger lange liegen bleibt.»

Wer wirklich weisse Weihnachten will, muss in die Höhe. Davos auf 1600 Metern Höhe erlebt diesen Traum eigentlich jedes Jahr. Einzige Ausnahme seit Messbeginn 1931 war der extrem schneearme Dezember 2016. Und auch im Moment hat es kaum Schnee – weisse Weihnachten sind auch im Bündnerland ungewiss. (aargauerzeitung.ch)