Schweiz

SVP

So kam es zum heftigen Sturz von Christoph Blocher



Bild: AP/KEYSTONE

Leck im Bundeshaus: So kam es zum heftigen Sturz von Christoph Blocher

Woher stammt die Pfütze, auf der Alt-Bundesrat Christoph Blocher ausgerutscht ist und sich die Nase gebrochen hat?

Bei Regenwetter ist vor dem Fraktionszimmer der SVP, im dritten Stock des Bundeshauses, Vorsicht geboten. An dieser Stelle rutschte Alt-Bundesrat Christoph Blocher am Dienstagabend auf einer Pfütze aus und stürzte zu Boden. Bilanz: Eine mehrfach gebrochene Nase.

bild: tele m1

Parteikollege Thomas Matter war Zeuge: «Es hatte stark geregnet und am Boden war eine riesige Wasserlache», schildert er die Umstände gegenüber Tele M1. Blocher habe das Wasser auf dem spiegelglatten Marmorboden gar nicht sehen können. «Er rutschte in der Pfütze aus und fiel leider frontal auf sein Gesicht. Er blutete sehr stark», so der Zürcher SVP-Nationalrat.

bild: tele m1

Der SVP-Chefstratege musste operiert werden, konnte das Spital aber bereits wieder verlassen. In nächster Zeit werde er aber keine öffentlichen Auftritte wahrnehmen, heisst es.

Nationalrat Roger Köppel wird an einem geplanten Podiumsgespräch zum Thema EU für Blocher einspringen. Köppel fühle sich geehrt, sagt er gegenüber Tele M1, hält aber fest: «Ich bin der Lückenbüsser. Aber ich freue mich darauf, auch wenn die Umstände natürlich unerfreulich sind.»

screenshot: tele m1

Ob es tatsächlich ins Bundeshaus regnet und wie die Pfütze vor dem SVP-Fraktionszimmer entstanden ist, wird derzeit untersucht.

Nicht der erste Sturz

Es ist nicht das erste Mal, dass Blocher gestürzt ist. 2015 sah man den Alt-Bundesrat in der Sendung «Tele Blocher» mit dem Arm in einer Schlaufe. Er hatte sich die Schulter ausgerenkt.

screenshot: tele m1

2012 zog sich Blocher bei einem Sturz eine Wunde im Gesicht zu. Trotz aufgeplatzter Lippe war er aber im Bundeshaus anzutreffen.

screenshot: tele m1

Fast schon legendär ist Blochers Sturz beim Sechseläuten 2006.

Bis jetzt konnten ihm diese Stürze aber wenig anhaben, der SVP-Stratege kam jeweils schnell wieder auf die Beine.

(cze/cma)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter