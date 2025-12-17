freundlich
Swisscom schaltet 3G-Mobilfunktechnik Ende 2025 ab

Swisscom zieht veralteter 3G-Mobilfunktechnik Ende 2025 den Stecker

17.12.2025, 14:0817.12.2025, 14:08

Nun ist es auch bei der Swisscom soweit: Der grösste Schweizer Telekomkonzern zieht der veralteten Mobilfunktechnologie 3G ab Ende 2025 den Stecker.

Young woman traveling by train and using phone.
Die nachfolgenden Mobilfunktechnologien 4G und 5G brauchen deutlich weniger Strom. (Symbolbild)Bild: iStockphoto

Damit ist die Swisscom nicht alleine: Sunrise hat die Abschaltung bereits im Sommer vollzogen. Dagegen will Salt noch bis mindestens Ende 2026 an 3G festhalten, wie eine Sprecherin am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP sagte.

Bei der Swisscom ist das 3G-Netz noch bis Ende 2025 verfügbar, also noch genau zwei Wochen. Danach werde 3G innert weniger Wochen abgeschaltet, erklärte Swisscom-Sprecher Armin Schädeli. Denn die Technologie, die vor über 20 Jahren erstmals den Versand grösserer Datenmengen von unterwegs ermöglichte, ist mittlerweile hoffnungslos veraltet.

Die nachfolgenden Mobilfunktechnologien 4G und 5G sind nicht nur viel schneller und effizienter, sondern brauchen auch viel weniger Strom im Betrieb. «Auf dem 3G-Netz von Swisscom läuft heute deutlich weniger als 1 Prozent des mobilen Datenverkehrs, die Technologie belegt aber rund 10 Prozent der Antennenkapazität», erklärte Schädeli. (sda/awp)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
