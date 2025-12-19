bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Appenzell

Appenzell: Rorschach-Heiden-Bahn erhält für 17,5 Millionen neue Triebwagen

Rorschach-Heiden-Bahn erhält für 17,5 Millionen neue Triebwagen

19.12.2025, 13:0419.12.2025, 13:04

Die Appenzeller Bahnen haben für die Linie Rorschach-Heiden beim Schienenfahrzeughersteller Stadler zwei neue Triebwagen bestellt. Die Kosten belaufen sich auf 17,5 Millionen Franken.

Rorschach-Heiden-Bahn Appenzell
Die neuen Fahrzeuge sollen Ende 2028 in Betrieb gehen.Bild: bodensee.eu

Mit der Unterzeichnung eines entsprechenden Werkliefervertrags setzten die Appenzeller Bahnen (AB) zusammen mit den beteiligten Kantonen und dem Bund ein klares Zeichen für den Erhalt der Linie, schrieben die AB in einer Mitteilung. Die neuen Fahrzeuge sollen Ende 2028 in Betrieb gehen.

Mit den neuen Triebwagen werde die 1. Klasse auf der Linie Rorschach-Heiden wieder eingeführt, hiess es in der Mitteilung weiter. Diese sei mit dem Führerstand kombiniert. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Rhätische Bahn
1 / 10
Rhätische Bahn
quelle: rhb
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tote Tauben am Zürcher Hauptbahnhof – das sagen die SBB dazu
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Künstliche Intelligenz hilft jetzt auch, Kinder zu bekommen
Eine Zürcher Klinik setzt auf Künstliche Intelligenz, um die Qualität von Eizellen besser einzuschätzen.
Selin Gasparini und ihr Partner wünschen sich gemeinsame Kinder. Aber nicht jetzt. Der 31-Jährigen ist ihre Karriere wichtig. Und genauso wichtig ist ihr, dereinst viel Zeit mit ihren Kinder verbringen zu können. «In meinem Alter gilt es, im Job Gas zu geben. Wenn ich einmal Mutter bin, kann und will ich das nicht mehr im selben Ausmass stemmen wie jetzt», sagt sie. Für sie war deshalb klar, dass sie sich Optionen schaffen will. Also legte sie ihren Kinderwunsch auf Eis – im wörtlichen Sinn.
Zur Story