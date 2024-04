Kanton Basel-Landschaft warnt vor Giftwolke in Schweizerhalle BL

Es ist nicht das erste Mal, dass giftige Stoffe in Schweizerhalle in die Luft geraten. Bild: alertswiss

In Schweizerhalle bei Basel sind am Freitagabend möglicherweise giftige Stoffe in die Umwelt gelangt. Das teilte der Kanton Basel-Landschaft am Abend auf der Alertswiss-Internetseite des Bundesamts für Bevölkerungsschutz mit.

Der Kanton Basel-Landschaft ruft auf dieser Webseite die Bevölkerung auf, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen und Klimaanlagen abzustellen.

Auf Anfrage sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Basel-Landschaft, es sei eine Wolke festgestellt worden. Einen Brand habe es aber nicht gegeben. Verletzte gebe es nicht. Die Feuerwehr und die Polizei seien vor Ort. Die Warnung sei vorsorglich erlassen worden.

1991 kam es in Schweizerhalle BL zu einer Chemiekatastrophe. In einer Lagerhalle der Chemiefirma Sandoz brach damals ein Feuer aus, das sich rasant ausbreitete.

Über 1000 Tonnen diverser Chemikalien verbrannten, rund 20 Tonnen davon flossen mit dem Löschwasser in den Rhein, der sich rot färbte. Am Tag danach wurden nur noch tote Fische aus dem Fluss geborgen. (sda)