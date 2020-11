Schweiz

Gesichtet! Dieses Modell fährt die Zürcher Gokart-Gang



Bild: watson

Gesichtet! Dieses Modell fährt die Zürcher Gokart-Gang

Das mutmassliche Gefährt der Zürcher Gokart-Gang, die am Mittwoch Videos von ihren Tram-Spässen auf Youtube stellte, ist in einem Zürcher Ausgehviertel aufgetaucht. Mindestens einer der Jungs fährt einen Puky Gokart Modellreihe F für Kleinkinder.

Allem Anschein nach gönnen sich die vier Jungs von der Zürcher Gokart-Gang «WD40» nach Fahrplanschluss gerne mal ein kühles Bierchen im Club. Am Mittwochabend, kurz nachdem die ersten Videos auf Youtube erschienen, entdeckte ein watson-Reporter ein verdächtiges Gefährt, angekettet an ein Strassenschild, mit abgewetzten Rädern, in einem Zürcher Ausgehviertel. Ein watson-user glaubt ausserdem, die Gokarts in der Region um den Helvetia-Platz im Langstrassenviertel gesehen zu haben.

Die Videos «Tramliebi» und «Blitzaction» zeigen, wie die Jugendlichen sich vom Zürcher Foifi-Tram in Richtung Zürcher Zoo ziehen lassen, um mit über 55 Km/h wieder hinunter zu sausen. Ein Blitzkasten fing die Aktion ein.

Mindestens einer der vier Gang-Mitglieder fährt offenbar ein Puky Gokart Kettcar Modellreihe F für Kinder. Hier die Beweisführung in 4 Schritten:

Bild: watson

Die Räder

Beim in Zürich aufgetauchten Gokart sowie beim Puky F taucht das modelltypische blaue Weichplastikprofil auf. Die Räder bestehen gänzlich aus Plastik, ertragen also einiges an Gewicht. Beim in Zürich aufgetauchten Gokart ist das Profil allerdings sehr stark abgewetzt. Ein Hinweis auf das Fahren mit hoher Geschwindigkeit.

Die Kettenverschalung

Die Gang modifizierte ihre Gokarts aufwendig, wie an der abmontierten Kettenverschalung sehr gut zu erkennen ist. Die dafür vorgesehen Schraubenlöcher – beim gepimpten Gokart leer – sind klar zu erkennen. Für das Fahren in hoher Geschwindigkeit sind die Pedalen nicht erwünscht. Dafür muss der modifizierte Gokart aber auf den Rückwärtsgang vom Originalmodell verzichten.

Der Lack

Der Puky-Gokart für Kleinkinder kommt in lustigen rot-blau-gelb-Farben daher. Zu einer Gokart-Gang passt das natürlich nicht. Deshalb wurden die Racer mit neuem schwarzen Lack versehen. An einigen Stellen beginnt der Lack jedoch zu bröckeln (siehe Beweis 3).

Die Handbremse

Auf eine Handbremse können die Gang-Fahrer jedoch nicht verzichten. Sie wurde im modifizierten Modell beibehalten, jedoch ebenfalls schwarz gesprayt.

