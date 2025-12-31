Im Bergrestaurant La Breya hat es am 31. Dezember 2025 gebrannt.

Keine Verletzten bei Brand von Bergrestaurant im Wallis

Im Skigebiet oberhalb von Champex VS ist am Mittwoch das Bergrestaurant La Breya in Brand geraten. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war das Restaurant geschlossen. Es gab keine Verletzten.

Ein Pistenarbeiter alarmierte gegen 17.30 Uhr die Polizei, nachdem er Flammen aus dem Restaurant schlagen sah, wie die Walliser Polizei am Mittwoch Keystone-SDA sagte. Das Feuer sei unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht, sagte die Polizei weiter. Am La Breya-Berg gibt es einen Sessellift.

Rund 30 Feuerwehrleute sowie ein Helikopter der Air-Glaciers waren im Einsatz. Die Ursache ist noch nicht bekannt. (sda)