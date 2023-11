Der Schweiz steht ein stürmischer Sonntag bevor

Der Schweiz steht ein stürmischer Sonntag bevor: Im Flachland kommt es laut SRF Meteo zu Sturmböen mit 70 bis 90 km/h. Auf den Bergen kann es Orkanböen mit 110 bis lokal 150 km/h geben.

Dazu kommt es im Laufe des Tages zu kräftigen Regengüssen, wie SRF Meteo am Sonntag schrieb. Dazwischen gibt es Aufhellungen und kurze sonnige Phasen.

Auf den Bergen und Jurahöhen kam es laut Meteonews Schweiz bereits in der Nacht auf Sonntag lokal zu Böen von über 100 km/h: Spitzenreiter war der Moléson (1974 Meter über Meer; FR) mit 144 km/h. Der stürmische Südwestwind erreichte aber auch tiefere Lagen – so mass der Wetterdienst etwa 118 km/h in Rünenberg (611 Meter über Meer; BL). (sda)