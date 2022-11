Unter 0 Grad: Die Schweiz erlebt eine frostige Nacht

Die Schweiz hat eine frostige Nacht hinter sich. Am frühen Sonntagmorgen wurden verbreitet Temperaturen um die null Grad verzeichnet.

In verschiedenen Regionen sank das Thermometer und den Gefrierpunkt. (Symbolbild) Bild: keystone

Aber auch auf zwei Metern Höhe kam es an einigen Orten zu Luftfrost, wie SRF Meteo mitteilte. So zum Beispiel in Bern mit genau null Grad.

Teilweise war es auf zwei Metern über dem Boden sogar noch kälter. So wurden etwa in Thun minus 1,5 Grad gemessen oder in Courtelary im Berner Jura sank das Thermometer auf minus 1,2 Grad. (sda)