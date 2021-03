Schweiz

Wetter

Wetter: Schweizweit frühlingshafte Temperaturen



Weg mit dem Wintermantel – der Frühling kommt!

Okay, behalte den Wintermantel sicherheitshalber noch in der Garderobe, aber hol schon mal die leichteren Jacken aus dem Schrank! Diese Woche wird's nämlich warm.

Aber erst mal langsam, denn heute bewegen sich die Temperaturen nach wie vor in den tieferen Bereichen. Bei einem kalten Biswind, vielen Wolken und kaum Sonne schafft es das Thermometer noch nicht über fünf Grad. Im Westen und Süden ist es etwas sonniger und entsprechend wärmer, entlang der Berge fallen einige Flocken.

Auch am Dienstag muss man sich noch gedulden. Der Tag bringt Hochnebelfetzen, Sonne und Wolken. Bei einer leichten Bise wird es mit 8 Grad minim wärmer als am Tag zuvor, im Süden bleibt es meist sonnig mit Temperaturen bis 14 Grad.

Am Mittwoch kann auch der Rest der Schweiz nachziehen: Begleitet von viel Sonne, steigen die Temperaturen schweizweit auf frühlingshafte 14 Grad. Aber Achtung - die Nächte bleiben bei -1 bis -3 Grad nach wie vor eisig kalt.

Die Mitteltemperatur im #März liegt rund 1 Grad unter der Norm. Der #Frühling tut sich bisher schwer. Allerdings wird es in den kommenden Tagen milder und somit auch frühlingshafter. Der Aufenthalt draussen an der frischen Luft wird somit angenehmer. https://t.co/2HbU97BwMO (rv) pic.twitter.com/yWhXqWdu8E — MeteoNews (@MeteoNewsAG) March 22, 2021

Trotz vermehrter Wolken bleibt es am Donnerstag warm, am Freitag wird es mit 16 Grad nochmal eine Spur wärmer. Zum ersten Mal seit langem dürften die Temperaturen in der Nacht auch im Norden über dem Nullpunkt bleiben.

Mit Regen im Norden sinken die Temperaturen am Samstag auf etwa 12 Grad, nur im Süden bleibt es warm. Aber keine Sorge, bereits der Sonntag bringt schweizweit wieder Wärme mit bis zu 17 Grad im Westen und im Norden. Für einmal kann das Tessin mit 15 Grad nicht mithalten (muahaha).

Dann das Grande Finale der 7-tägigen Wetteraussichten: Satte 20 Grad am Montag! Du siehst also, ab heute wird alles nur noch besser (zumindest das Wetter...). (saw)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Lebensmittel für den Frühling Sex und Heutschnupfen haben so viel gemeinsam ... Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter