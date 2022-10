Uno-Ausschuss macht der Schweiz 70 Empfehlungen zur Gleichstellung

Anerkannt werden zwar die Reform des Gleichstellungsgesetzes und die Ehe für alle, wie das Gleichstellungsbüro am Montag schrieb. Begrüsst werde auch die Pflicht für Unternehmen mit über 100 Angestellten, eine Lohngleichheitsanalyse durchzuführen.

Der Oktober ist vielerorts der wärmste seit Messbeginn. Doch auch die Höchsttemperaturen erreichten Rekordwerte. So gab es den wärmsten «Sommertag» der Schweiz am 30. Oktober. Das ist die aktuelle Übersicht der Bestmarken.

Der aktuelle Temperaturrekord stammt aus dem Hitzesommer 2003. Am 11. August 2003 zeigt das Thermometer in Grono (GR) 41,5 Grad Celsius an.