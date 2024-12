Skoda Enyaq: Im November das beliebteste E-Auto in der Schweiz. bild: skoda

Das waren im November die populärsten E-Autos in der Schweiz – ein Modell schlägt Tesla

Elektroautos von Skoda, Tesla und Audi verkauften sich im November besonders gut. Nicht in Fahrt kommen bei uns die chinesischen Autobauer.

Im November wurden in der Schweiz 4143 Elektroautos neu zugelassen. «Stromer» machen 21,1 Prozent des Marktes aus und damit geringfügig weniger als vor einem Jahr mit 21,6 Prozent.



Im gesamten Jahresverlauf ist Teslas Model Y das mit grossem Abstand meistverkaufte Elektroauto zwischen Romanshorn und Genf. Im November aber grüsst ein anderes E-Auto von der Spitze: Skodas Elektro-SUV Enyaq holt sich in der Monatsrangliste die Spitzenposition, knapp vor dem Model Y und Audis Q4.

Die Verkäufe verteilen sich auf 112 E-Auto-Modelle, wobei der Grossteil auf die 20 beliebtesten Modelle entfällt.



Skodas Enyaq schlägt Teslas Model Y im November knapp. Im Jahresranking führt aber der Tesla.

Bemerkenswert: In den Top 20 tauchen acht E-Autos auf, die vor einem Jahr noch nicht verkauft wurden. Dies zeigt, wie rasch inzwischen neue E-Modelle auf den Markt kommen bzw. wie schnell sich das Angebot ausweitet.



In den Top 10 herrscht ansonsten die in der Schweiz gewohnte Volkswagen-Dominanz: Fünf der zehn populärsten Modelle kommen von VW-Marken wie Audi, Skoda und Porsche, während Tesla, Hyundai, Volvo, BMW und Renault je ein Modell in die Top 10 bringen. Audi ist mit seinen hochpreisigen Stromern hierzulande besonders gefragt.

In den Top 15 stammen neun Modelle aus dem VW-Konzern (von fünf verschiedenen Marken). Die anderen deutschen Autohersteller rollen elektrisch hinterher: Nur je ein Modell von BWM und Mercedes fährt in die aktuelle E-Auto-Verkaufscharts. Gänzlich abwesend in den Top-Positionen sind Grössen wie Toyota, Opel, Peugeot, Fiat oder Ford.



Elektroauto © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Die Top 10 im November

1. Skoda Enyaq Bild: www.imago-images.de

2. Tesla Model Y Bild: Shutterstock

3. Audi Q4 Bild: AUDI AG

4. Hyundai Ioniq 5 Bild: keystone

5. Audi Q6 Bild: audi

6. Volvo EX30 Bild: Shutterstock

7. Porsche Macan Bild: Shutterstock

8. BMW iX1 Bild: Shutterstock

9. VW ID.3 Bild: Jean-Claude Frick

10. Renault 5 Bild: Yannick Brossard

Skodas Enyaq ist nicht nur bei uns beliebt, auch europaweit setzten die Tschechen unlängst ein Ausrufezeichen: Im Oktober war der Enyaq das meistverkaufte Elektroauto Europas. Zum ersten Mal seit zwei Jahren stand Tesla nicht mehr an der Spitze einer Monatsrangliste. In der Jahresrangliste könnte Skodas Stromer in Europa bis Ende 2024 Rang drei erobern, bei uns ist gar Rang zwei realistisch.



Noch fast keine China-Stromer

Bislang kaum zu sehen auf Schweizer Strassen sind die chinesischen Hersteller – abgesehen von Volvo, das zum chinesischen Geely-Konzern gehört.



Vom Polestar 2, einst als chinesischer Tesla-Killer gehandelt, wurden nur noch 22 Exemplare abgesetzt.

Und wo sind BYD, Nio oder MG? Die bekanntesten China-Marken sind in der Schweiz entweder gar nicht präsent oder laufen unter ferner liefen. Selbst addiert kommen sie nur auf eine Handvoll Verkäufe.

Schweizer kaufen weiter Tesla

Die November-Rangliste ist eine Momentaufnahme. Über das laufende Jahr, also von Januar bis November, waren dies die 15 meistverkauften Elektroautos in der Schweiz.



Elon Musk hin oder her, Schweizer kaufen weiter Teslas.

Schon jetzt steht fest: Teslas Model Y wird wie im Vorjahr auch 2024 das meistverkaufte Auto der Schweiz und natürlich auch das meistverkaufte E-Auto.