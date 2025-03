Flughafen Zürich macht 2024 mehr Umsatz und Gewinn

Zudem kündigt der Flughafenbetreiber einen Wechsel im Verwaltungsrat an. Als Vertreter des Kanton Zürich soll Beat Schwab per 1. Mai 2025 VR-Mitglied werden. Er ersetzt den nach zehn Jahren aus dem Gremium scheidenden Vincent Albers. (sda/awp)

Der Umsatz nahm infolge des weiter gestiegenen Passagieraufkommens um 7,3 Prozent auf 1,33 Milliarden Franken zu, wie der Flughafenbetreiber am Freitag mitteilte. Gegenüber dem letzten Vorkrisenjahr 2019 bedeutet dies ein Plus von fast 10 Prozent, obwohl der Flughafen im letzten Jahr noch immer knapp weniger Passagiere als vor der Pandemie zählte.

Die besten Länder für berufstätige Frauen – Spoiler: Die Schweiz gehört nicht dazu

Südkorea, Japan und Türkei – nur in diesen OECD-Ländern sind Frauen auf dem Arbeitsmarkt noch schlechter gestellt als in der Schweiz. Die besten Bedingungen haben Frauen, die in Schweden, Norwegen, Island oder Finnland arbeiten. Das sind die Gründe.

Jedes Jahr veröffentlicht das britische Wirtschaftsmagazin «The Economist» anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März den sogenannten Glass-Ceiling-Index. Dieser vergleicht die Arbeitsbedingungen für Frauen in 29 der 38 OECD-Länder anhand der folgenden 10 Kennzahlen: