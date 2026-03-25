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Ex-Fussballer Kay Voser steht wegen Drohungen vor Zürcher Gericht

Spieler Kay Voser, links, und Trainer Uli Forte, rechts, waehrend der Medienkonferenz des FC Zuerich am Mittwoch, 2. November 2016, im Stadion Letzigrund in Zuerich. (KEYSTONE/Alexandra Wey)
Kay Voser spielte während seiner Karriere unter anderem für Zürich, Basel und GC.Bild: KEYSTONE

Kay Voser steht wegen Drohungen vor Zürcher Gericht – Verteidigerin fordert Freispruch

Der ehemalige Fussballer Kay Voser hat in Bülach ZH betont, er habe nie jemandem schaden wollen. Seine Verteidigerin forderte einen Freispruch, weil sich niemand von ihm bedroht gefühlt habe.
25.03.2026, 14:2725.03.2026, 15:28

Er wünschte, die Beiträge nie veröffentlicht zu haben, sagte Voser am Mittwoch vor Gericht. Diese seien wegen seiner Krankheit entstanden. Er habe sie jeweils nach kurzer Zeit wieder entfernt. «Die Leute hatten Angst um mich, nicht vor mir», sagte er weiter.

Niemals hätte er den genannten Personen etwas angetan. Dennoch musste er fast vier Monate in Untersuchungshaft verbringen. Ein Antrag der Staatsanwaltschaft auf Versetzung in eine psychiatrische Einrichtung erfolgte erst kurz vor Ende der Haft-Zeit. Seine Verteidigerin kritisierte das scharf. Für die 116 Tage hinter Gittern solle Voser entschädigt werden, hielt sie fest.

Kay Voser im Talk Täglich über seine Schizophrenie:

Video: extern / rest/TeleZüri / ZüriToday

Regelmässig in Therapie

Die Verteidigerin forderte einen Freispruch und den Verzicht auf eine ambulante Massnahme. Ihr Klient habe sich nach der Entlassung um eine Therapie bemüht und besuche diese regelmässig. Eine Massnahme sei nicht nötig.

Für die Verteidigerin gab es ohnehin keine strafwürdigen Handlungen. «Die betroffenen Personen sagten selber, dass sie sich nicht bedroht fühlten». Die Beiträge hätten auch nicht die Eindringlichkeit gehabt, um Leute zu beeinflussen, also, dass jemand, der den Beitrag gesehen habe, seine Aufforderungen umgesetzt hätte.

Das Gericht eröffnet das Urteil frühestens um 16 Uhr. (dab/sda)

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