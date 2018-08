Schweiz

Job-Index: Willst du im Vertrieb arbeiten, bist du sehr gefragt



Das Stellenangebot in der Schweiz ist von Juli bis August stark angestiegen. Gemäss dem Michael-Page-Swiss-Jobindex ging die Zahl der ausgeschriebenen Stellen in diesem Zeitraum um rekordhohe 3,8 Prozent nach oben.

Neun von zehn Stellenausschreibungen entfielen auf die Deutschschweiz. Besonders gefragt sind Spezialisten aus den Bereichen Vertrieb, Logistik und Transport, IT, Facility-Management und dem Baugewerbe.

Ein besonders starkes Stellenwachstum verzeichnete der Vertriebsbereich. Dies verdeutliche das Vertrauen lokaler und internationaler Unternehmen in die Schweizer Wirtschaft, hiess es in der Mitteilung vom Mittwoch. Die Nachfrage nach IT- und Logistik-Spezialisten zeige derweil den Trend zur operativen Effizienz. Im Bereich Gebäudeverwaltung und Bauwesen handle es sich hingegen eher um ein saisonales Wachstum.

Mit Blick auf die einzelnen Regionen verzeichnet die Ostschweiz das höchste Wachstum bei den ausgeschriebenen Stellen mit plus 8,5 Prozent, wobei auch hier in den Bereichen IT, Vertrieb und Ingenieurswesen eine besonders starke Nachfrage herrschte. (whr/awp/sda)

