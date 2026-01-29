bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

Ferien in der Schweiz im Dezember erneut teurer geworden

Ferien in der Schweiz im Dezember erneut teurer geworden

Das Ferienmachen hat sich für Schweizerinnen und Schweizer im Dezember weiter verteuert.
29.01.2026, 07:1929.01.2026, 07:19

Vor allem die Preise für die Parahotellerie, also etwa für Ferienwohnungen oder Campingplätze, haben im vergangenen Monat angezogen. Aber auch Flüge sind teurer geworden.

Camping Pe da Munt Val Müstair Campingplätze der Schweiz
Camping wurde in der Schweiz teurer. (Archivbild)Bild: Camping Pè da Munt

Insgesamt haben die Preise in dem vom Vergleichsdienst Comparis definierten «Freizeitindex»-Warenkorb im Dezember innert Monatsfrist um 1,0 Prozent angezogen. Damit sind sie schneller angestiegen als der breiter definierte Landesindex der Konsumentenpreise (LIK), der im Dezember unverändert blieb.

Die Preise für Parahotellerie zogen um deutliche 25 Prozent an. Seit der Pandemie seien Ferien in Ferienwohnungen und auf Campingplätzen hoch im Kurs, kommentiert Comparis. Mit dem Start der Skisaison und den Weihnachtsferien seien die Kosten zusätzlich gestiegen. Höher sind die Preise entsprechend auch für Hotelübernachtungen (+3,1 Prozent) wie auch für Bergbahnen und Skilifte (+4,3 Prozent),

Teurer wurde im vergangenen Monat aber auch der Luftverkehr (+2,8 Prozent). Die Preise könnten nun in den nächsten Monaten wieder leicht günstiger werden – sie würden jedoch weiterhin klar über dem Vor-Corona-Niveau bleiben, gibt sich Comparis überzeugt. Denn nach der Corona-Pandemie sei die Nachfrage schneller zurückgekommen als das Angebot: Es fehle der Branche an Triebwerken, Ersatzteilen und Fachkräften.

Einige Produkte wurden im Dezember derweil auch günstiger, so Comparis weiter. So bezahlten Konsumierende etwa für Fernseh- und Audiovideogeräte weniger als noch im November (-6,9 Prozent). Auch Speichermedien und Inhalte wurden günstiger (-2,6%), ausserdem sanken die Preise für Pauschalreisen (-1,8 Prozent). (sda/awp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Bundesrat will die Mehrwertsteuer für die Armee erhöhen
Die Sicherheit und Verteidigung der Schweiz sollen angesichts der aktuell verschlecherten geopolitischen Lage gestärkt werden. Dafür braucht es rund 31 Milliarden Franken. Der Bundesrat will deshalb ab 2028 die Mehrwertsteuer um 0,8 Prozentpunkte erhöhen.
Nun ist klar, wie der Bundesrat die steigenden Armeeausgaben finanzieren will: mit einer befristeten Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,8 Prozentpunkte. Echte Alternativen sieht Verteidigungsminister Martin Pfister nicht.
Zur Story