SBB erwarten ähnlichen Gewinn wie im Vorjahr

2023 hatten die SBB erstmals seit drei Jahren, also seit der Zeit vor der Corona-Pandemie, einen Gewinn eingefahren. «Unsere finanzielle Lage ist angespannt», sagte Ribar im aktuellen Interview. Das Bahnunternehmen sei froh um die Unterstützung des Bundes beim Schuldenabbau. Zudem müsse es einen grossen Eigenbeitrag leisten. Ziel der SBB sei es, wieder höhere Gewinne zu schreiben. (hkl/sda)

Die Nettoverschuldung betrug im ersten Halbjahr des laufenden Jahres 11,6 Milliarden Franken. Die SBB überschritten damit weiterhin den vom Bund per 2030 vorgegebenen Schuldendeckungsgrad. Im ersten Halbjahr 2024 machten die SBB mit 50,8 Millionen Franken nur noch halb so viel Gewinn im Vergleich zum Vorjahr.

Langfristig reiche der Gewinn nicht aus. Die SBB bräuchten einen Jahresgewinn von rund 500 Millionen Franken, um die Investitionen zu stemmen und die Verschuldung in ein gutes Verhältnis zur Ertragskraft zu bringen, sagte Ribar. Den Schuldenanstieg von drei Milliarden Franken, der während der Corona-Pandemie entstanden sei, «bringen wir leider nicht so einfach weg», sagte sie.

Dank hohen Passagierzahlen hatten die SBB 2023 einen Gewinn von 267 Millionen Franken erwirtschaftet. «Aktuell sieht es danach aus, dass wir etwa das Ergebnis des Vorjahres erreichen», sagte SBB-Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar im Interview mit der «Schweiz am Wochenende» vom Samstag.

Die SBB haben sich mit dem erwarteten Gewinn für das noch laufende Geschäftsjahr zufrieden gezeigt. Das erwartete Ergebnis dürfte in der Grössenordnung des Gewinns vom Vorjahr liegen, wie SBB-Präsidentin Monika Ribar in einem Interview mit CH Media sagte.

Ein Drittel der KMU im verarbeitenden Gewerbe haben Stellen abgebaut. Zwei Drittel leiden an Auftragsmangel, 30 Prozent leben von der Hand in den Mund. Die Stimmung ist so schlecht wie während der Pandemie.

Deutschland hüstelt und die Schweiz liegt mit Fieber im Bett. So gross war einst die Abhängigkeit der hiesigen Industrie von der Wirtschaft im grossen Nachbarland. Die Bindung ist im Lauf der vergangenen 20 Jahre lockerer geworden. Das ist ein Glück, denn die schwere Grippe, an der die deutsche Industrie gerade leidet, hätte für die Schweizer Industrie damals wohl eine Lungenentzündung bedeutet.