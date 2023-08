Störung in Zürich Altstetten behoben – ÖV wieder wie geplant unterwegs

Drei Gäste sterben bei Essen in Australien, die Köchin überlebt – der Fall in 5 Punkten

Kanton Aargau nutzt unterirdische Asyl-Notunterkunft in Aarau

Der Kanton Aargau nimmt in Aarau als Notunterkunft für Asylsuchende die Geschützte Operationsstelle (GOPS) in Betrieb. In der unterirdischen Anlage sollen bis zu 150 Männer einen Platz finden. Die Anlage war bereits in den Jahren 2015 bis 2017 als Notunterkunft genutzt worden.