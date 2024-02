Einschränkung zwischen Zürich Hardbrücke und Bahnhof Altstetten –Störung behoben

Der Bahnverkehr zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Altstetten war am Donnerstagabend eingeschränkt. Das teilten die SBB auf X (vormals Twitter) mit. Gemäss dem Newsportal 20 Minuten soll es am Bahnhof Altstetten zu einem Polizeieinsatz gekommen sein. Mit der Einschränkung sei mindestens bis um 20.30 Uhr zu rechnen, schrieben die SBB in ihrer Mitteilung.



Kurz nach 20 Uhr vermeldeten die SBB, dass die Störung wieder behoben sei. Es könne weiterhin zu Verspätungen kommen. Zum Grund der Störung wurde keine Angabe gemacht.

(hah)