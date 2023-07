Der Flughafen Zürich hat am Wochenende einen Passagierrekord verzeichnet: Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wurde die Marke von 100'000 Passagieren wieder überschritten, wie der Flughafen am Montag mitteilte.

The Swiss Times: Ein Angriff auf die Schweizer Medien – mit geschlossenem Visier

Ein Online-Medium und die herausgebende Firma verbreiten rechtsgerichtete Inhalte und beschwören das Bild einer Schweizer Medienlandschaft, die intransparent und von Propaganda geleitet ist. Das Problem: The Swiss Times will selbst kaum Informationen preisgeben.

«The Swiss Times: Wer steckt hinter dieser Website?» Diese Frage stellte sich ein Reddit-User vor gut einem Monat. Er hat dafür einen Thread erstellt, in dem er an die Community gerichtet schreibt: «Auf Twitter wird mir immer wieder der Account The Swiss Times empfohlen. Er behauptet, ‹unabhängig› zu sein. In Wirklichkeit kommentiert er viele Nachrichten aus einer eher rechtsgerichteten Perspektive im US-Stil.»