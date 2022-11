Zürcher Unispital-Chef Gregor Zünd tritt ab

Zürcher Unispital-Chef Gregor Zünd Bild: keystone

Das Universitätsspital Zürich USZ muss einen neuen Chef oder eine neue Chefin suchen: Gregor Zünd wird seinen Chefposten auf Juli 2023 abgeben und auf Oktober 2023 ganz aus dem USZ ausscheiden. Zwischen Juli und Oktober wird er dem USZ noch beratend zur Verfügung stehen.

Zünd arbeitet seit über 30 Jahren am USZ und ist seit 2016 dessen Direktor. Im nächsten Jahr wird er 64 Jahre alt. Künftig wolle sich Zünd verstärkt in Tätigkeiten wie Mentoring sowie Stiftungs- und Verwaltungsratsmandate engagieren, teilte das USZ am Dienstag mit.

In seiner Zeit am USZ habe er sich immer für die neuesten Behandlungsmethoden und die kontinuierliche Qualitätsverbesserung eingesetzt. Heute geniesse das USZ gesamtschweizerisch eine hohe Anerkennung bei der Behandlung von komplexen Krankheiten.

Öffentlich bekannt wurde Zünd vor allem in den Corona-Jahren, als er zahlreiche Male vor die Medien trat und über die aktuelle Pandemie-Lage am Spital berichtete.

In seine Zeit als USZ-Direktor fielen jedoch auch die Missstände in mehreren Kliniken, wobei jene an der Klinik für Herzchirurgie für die meisten Schlagzeilen sorgen. Gemäss Angaben des USZ wird die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger nun eingeleitet. (aeg/sda)