Jetzt drängt die nächste E-Trotti-Firma nach Zürich



Jetzt drängt die nächste E-Trotti-Firma nach Zürich – diesmal sind es keine Amis

Nun gibts Konkurrenz für die US-Firmen Lime und Bird: Mit «This is not a Scooter» startet eine weitere Leih-Trotti-Firma in der Schweiz. Es ist eine Premiere.

Der E-Trotti-Boom in Zürich geht weiter. Klammheimlich hat «This is not a Scooter» in der Limmatstadt die ersten schwarzen Leih-Trottis platziert und vor wenigen Tagen eine App aufgeschaltet.

«Zürich ist weltweit die erste Stadt, in der wir unsere Leih-Trottis anbieten», sagt Torge Barkholtz, Geschäftsführer der Schweizer Niederlassung von «This is not a Scooter», zu watson.

Momentan sind erst acht Scooter in Betrieb, welche alle im Zürcher Seefeld stationiert sind. Das Unternehmen befindet sich noch in der Testphase. Das Ziel sei, in der Schweiz in mehreren Städten präsent zu sein und natürlich den europäischen Markt zu erobern, sagt Barkholtz. Weitere Informationen will «This is not a Scooter» Ende Woche bekannt geben.

Ein Blick auf das Instagram-Profil der Firma zeigt: Auf Fotos flitzen die schwarzen E-Trottis auch durch Lissabon.

Im Gegensatz zu den grossen US-Leihtrotti-Firmen Lime und Bird sei man ein europäisches Unternehmen, betont Barkholtz. Weiter gibt sich der Geschäftsführer zugeknöpft: In welchem Land der Sitz der Trotti-Firma ist, verrät er nicht.

Klar ist: Nach Lime und Bird drängt bereits der nächste E-Trotti-Anbieter in die Schweiz. «Wir sind überzeugt, dass das Potenzial der E-Trottis noch lange nicht ausgeschöpft ist und es genug Platz für weitere Anbieter hat», so Barkholtz.

Lime-Scooter bleiben in der Garage Weil bei einigen E-Trottis von Lime während der Fahrt urplötzlich die Bremsen blockierten und deswegen mehrere Nutzer verunfallten, zog Lime nach watson-Recherchen letzten Mittwoch alle 500 Leih-Scooter in Basel und Zürich aus dem Verkehr. Wann die Flitzer auf die Strassen zurückkehren, ist noch unklar. Auch am Montag waren in der App keine Scooter verfügbar. (amü)

