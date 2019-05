Schweiz

Zürich

Mann in Zürich niedergestochen und schwer verletzt



Mann in Zürich niedergestochen und schwer verletzt

Ein 42-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag in Zürich am Oberkörper schwer verletzt worden. In einem Streit zwischen mehreren Personen hat ihn jemand mit einer Stichwaffe angegriffen.

Der Streit ist gemäss Angaben der Stadtpolizei Zürich kurz vor 17 Uhr beim Restaurant Ethno Grill im Kreis 11 ausgebrochen. Der 42-Jährige sei durch eine unbekannte Stichwaffe schwer verletzt und durch die Sanität ins Spital gebracht worden.

Der oder die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Auch Hintergründe und Tathergang sind unklar und werden nun ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)

Aktuelle Polizeibilder: Explosion in Wohnhaus So nutzten die singenden Polizisten ihre Popularität Polizeigewalt gegen Schwarze Obamas Trauerrede in Dallas: Ein Land, zwei Welten Link zum Artikel Dallas-Attentäter schrieb mit seinem Blut «RB» an die Wand – jetzt wissen wir, was es bedeutet Link zum Artikel Der Tod von Polizeiopfer Alton Sterling wurde nicht zufällig gefilmt – das ist die Geschichte hinter dem Video Link zum Artikel «23 Arten, wie du getötet werden kannst, wenn du Schwarzer in Amerika bist» Link zum Artikel Nach Dallas und dem Fall Alton Sterling geht in den USA die Furcht vor neuer Gewalt um Link zum Artikel Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter