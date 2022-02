Winterthur: Polizistin umgefahren – Täter bittet um Entschuldigung

Eine Polizistin bei einer Verkehrskontrolle. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Der 22-Jährige, der 2019 in Winterthur eine Polizistin überfuhr und lebensgefährlich verletzte, hat am Dienstag vor Bezirksgericht Winterthur um Entschuldigung geben. Er wisse jetzt, dass er psychisch krank sei und Unterstützung brauche.

Er habe die Polizistin nicht mit dem Auto erfassen wollen, sagte der Schweizer in einer vorbereiteten Erklärung. Er habe unüberlegt gehandelt, das sei falsch und gefährlich gewesen.

«Ich würde gerne alles rückgängig machen und wünsche mir, dass es ihr bald wieder gutgeht.» Der Schweizer lebt aktuell in einer geschlossenen Massnahmenstation in der psychiatrischen Klinik Rheinau. Dort wird er wegen seiner Schizophrenie behandelt. «Ich weiss heute, dass ich Medikamente brauche. Es geht mir viel besser.»

Der Beschuldigte konsumierte seit dem Alter von 14 Jahren Drogen, zuerst Cannabis, dann auch LSD und Kokain, was bei ihm immer wieder Psychosen auslöste und auch schon früher Klinikaufenthalte nötig machte. Sein Leben habe plötzlich eine andere Richtung genommen, was er selber aber nicht gemerkt habe, sagte er.

Mehrere Meter durch die Luft geschleudert

Der damals 20-jährige Schweizer hatte am 13. Oktober 2019 in Neftenbach bei Winterthur einen schwarzen BMW aus einer Garage gestohlen. Am Tag nach dem Diebstahl konnte die Polizei das Auto in Winterthur orten und baute sofort eine Strassensperre auf.

Als der Beschuldigte die Polizei sah, hielt er mit dem BMW zunächst an, beschleunigte dann aber plötzlich, um die Sperre zu durchbrechen. Dabei fuhr er die damals 39-jährige Polizistin an. Sie wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert, prallte auf dem Asphalt auf und wurde lebensgefährlich verletzt. Eine weitere Polizistin konnte sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen.

Die Staatsanwältin will ihn unter anderem wegen versuchten Mordes verurteilt sehen. Das beantragte Strafmass ist noch nicht bekannt. Die Anwältin des Beschuldigten will ihren Mandanten in eine Massnahme für junge Erwachsene einweisen lassen. Dort könnte er seine Elektrikerlehre fertig machen.

Die Polizistin leidet noch heute unter den Folgen des Aufpralls. Sie arbeitet mittlerweile im Innendienst. Die Urteilseröffnung findet am 8. März statt. (sda)