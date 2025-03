Tausende nehmen an Frauendemo in Zürich teil

Hunderte an Demo in Bern

Auch in Bern sind mehrere hundert Menschen auf die Strasse gegangen. Sie demonstrierten gegen die «rechtsnationalistischen, anti-queeren, anti-feministischen Tendenzen in der Weltpolitik».

Die Route führte vom Bubenbergplatz beim Hirschengraben in Richtung Westen. In der Innenstadt lief zeitgleich ein Fasnachtsumzug. Die Polizei begleitete die Demonstration, hielt sich zunächst aber im Hintergrund.

Zur Teilnahme aufgefordert waren neben Frauen, Lesben, intersexuellen, nonbinären, trans und agender Personen (kurz FLINTA) auch deren Verbündete, wie es im Aufruf hiess. Demnach haben die Veranstaltenden keine Bewilligung beantragt.

Die Kundgebung soll ein Zeichen gegen die «patriarchale Verdrängung» setzen, hiess es weiter. Dies etwa im Kontext von steigenden Mietpreisen, fehlender sozialer Sicherheit sowie Krieg und Flucht. (sda)​